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На Ямале женщина заступилась за своего мужчину и нанесла обидчику 118 ножевых ранений

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После нанесения словесных оскорблений спутница схватилась за нож и жестоко расправилась с обидчиком.

Жуткое убийство произошло летом 2017 года в Салехарде.

30-летняя жительница Тазовского района вместе со своим сожителем приехали в Салехард, и пришли в гости к знакомому мужчины. Во время застолья с распитием алкогольных напитков между сожителем и 51-летним хозяином квартиры произошла словесная перепалка. Хозяин словесно начал оскорблять гостя. Подруга, не выдержав оскорблений в адрес ее мужчины, схватилась за нож. Женщина нанесла 118 ударов ножом. Хозяин квартиры от ранений скончался на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Женщина в ходе следствия полностью признала свою вину и охотно сотрудничала со следствием. Суд приговорил убийцу к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

 

Видео: Piter.TV 

Теги: жесть , новости регионов , убийство , ямал
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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