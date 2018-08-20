На Ямале мужчина сбежал с допроса со своим уголовным делом

Видео побега опубликовал следком.

Подозреваемый сбежал во время допроса, прихватив с собой уголовное дело.

Побег был совершен во время допроса 17 июля 2018 года, когда следователь отлучился из кабинета и подозреваемый остался наедине с адвокатом. Мужчина схватил со стола свое уголовное дело и выпрыгнул в окно. Пробежав по территории, он перелез через забор и скрылся. Несколько листов из дела при этом упали на землю.

Мужчина долгое время скрывался, но все-таки был найден и задержан. Мужчину подозревали в хищении ржавого кузова от автомобиля ВАЗ, теперь в отношении 32-летнего мужчины заведено еще одно уголовное дело по статье "воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования".

В настоящее время подозреваемый свою вину в инкриминируемом ему деянии признает полностью, поясняя, что совершил преступление в знак протеста и не согласия с выводами сотрудников полиции о его причастности к совершению преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ. СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому АО

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео:СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому АО