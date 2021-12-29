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На Якорной улице горит здание с банкетным залом
Сегодня, 17:53
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На Якорной улице горит здание с банкетным залом

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Информация о пострадавших не поступала.

На Якорной улице вспыхнуло здание, в котором находятся мебельный магазин и банкетный зал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Помещения заволокло дымом. Пламя распространилось по первому этажу. На месте ЧП работают 9 пожарных. Они потушили огонь к 17:10. 

В здании выгорел 1 квадратный метр обстановки. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на Piter.tv: пограничники задержали мужчину, подозреваемого в похищении директора петербургской компании.

Фото: Piter.tv

Теги: горит банкетный зал, пожар, яхтенная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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