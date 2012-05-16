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На Яхтенной драку устроили двое пьяных людей и сотрудники управляющей компании

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Один из участников конфликта упал с лестницы. Его доставили в больницу.

Накануне, 14 октября, на Яхтенной улицы около подъезда жилого дома произошла драка с участием двух женщин и двух мужчин. В результате потасовки один из молодых людей упал с лестницы и получил открытую черепно-мозговую травму и переломы. По информации Piter.tv, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

По словам очевидца, пьяная 31-летняя женщина в сопровождении 32-летнего спутника накинулась с кулаками на женщину, которая разносила повестки жителям Приморского района. Отметим, что помогал в тяжелой работе женщине ее 29-летний коллега. 

В момент драки мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с лестницы и разбил голову и крыльцо. Так драка и закончилась. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге пациент психиатрической клиники два месяца насиловал ребенка.

Видео: Piter.tv

Теги: драка около дома, полиция, пьяные хулиганы, яхтенная улица
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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