На Яхтенной драку устроили двое пьяных людей и сотрудники управляющей компании

Один из участников конфликта упал с лестницы. Его доставили в больницу.

Накануне, 14 октября, на Яхтенной улицы около подъезда жилого дома произошла драка с участием двух женщин и двух мужчин. В результате потасовки один из молодых людей упал с лестницы и получил открытую черепно-мозговую травму и переломы. По информации Piter.tv, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

По словам очевидца, пьяная 31-летняя женщина в сопровождении 32-летнего спутника накинулась с кулаками на женщину, которая разносила повестки жителям Приморского района. Отметим, что помогал в тяжелой работе женщине ее 29-летний коллега.

В момент драки мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с лестницы и разбил голову и крыльцо. Так драка и закончилась.

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Видео: Piter.tv