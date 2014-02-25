На Вольном острове построят новый терминал для приёма морских контейнеров

Проект считается стратегическим.

Компании "Петролеспорт" предоставят земельный участок на острове Вольный в Кировском районе для строительства объекта водного транспорта. На нем разместят технологический накопитель морских контейнеров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного по итогам совещания членов правительства.

На въезде в накопитель будет располагаться железобетонная платформа для взвешивания грузовых автомобилей. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность транспортировки груза.

Ранее компания была признана стратегическим инвестором Петербурга, а размещение объектов капитального строительства морских портов — стратегическим проектом.

Piter.tv писал о том, что в Петербурге предложили снизить арендную плату за причалы морского порта.

Фото: сайт "Петролеспорта"