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На Вольном острове построят новый терминал для приёма морских контейнеров
Сегодня, 17:22
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На Вольном острове построят новый терминал для приёма морских контейнеров

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Проект считается стратегическим.

Компании "Петролеспорт" предоставят земельный участок на острове Вольный в Кировском районе для строительства объекта водного транспорта. На нем разместят технологический накопитель морских контейнеров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного по итогам совещания членов правительства.

На въезде в накопитель будет располагаться железобетонная платформа для взвешивания грузовых автомобилей. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность транспортировки груза. 

Ранее компания была признана стратегическим инвестором Петербурга, а размещение объектов капитального строительства морских портов — стратегическим проектом. 

Piter.tv писал о том, что в Петербурге предложили снизить арендную плату за причалы морского порта. 

Фото: сайт "Петролеспорта"

Теги: морские контейнеры, терминал, торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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