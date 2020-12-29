На Волхонском шоссе появится транспортно-логистический комплекс площадью 240 тысяч кв. метров

Его будет строить стратегический инвестор Петербурга.

На юго-западе Петербурга построят транспортно-логистический комплекс. В нем будут принимать, отпускать и хранить непродовольственные изделия и материалы. Губернатор города надеется, что это повысит инвестиционную привлекательность прилегающих территорий, сообщила пресс-служба Смольного.

Универсальный транспортно-логистический комплекс площадью 240 тыс. кв. метров. "Юго-Западный" разместят на Волхонском шоссе. Земельный участок предоставят инвестору ООО "Логистическая группа "Адмирал" в аренду. В комплексе создадут 300 рабочих мест. Запланированный срок строительства — 3 года. Объем инвестиций составит более 2 млрд рублей.

По словам Александра Беглов, в городе не хватает хороших складских площадей класса B+, при этом бизнес нуждается в доступных и качественных логистических услугах.

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