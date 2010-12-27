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На Витебском вокзале задержаны пассажиры с марихуаной и гашишем
Сегодня, 13:27
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lesjasap
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На Витебском вокзале задержаны пассажиры с марихуаной и гашишем

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На Витебском вокзале представители транспортной полиции обнаружили наркотики.

Транспортная полиция выявила на Витебском вокзале сразу двух россиян с запрещенными веществами. В отношении мужчин возбуждены административные дела за хранение наркотиков. Их также подозревают в причастии к незаконному обороту наркотических средств. 
 
В ходе личного досмотра у пассажира из Дальнего Востока обнаружено два бумажных свертка с растительным веществом зеленого цвета. Позже экспертиза определила его как марихуану. Общая масса найденного составила более одного грамма. Кроме того, сам мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. 
 
Второй задержанный оказался 34-летним жителем Всеволожского района. У него правоохранительные органы изъяли пакет с двумя камнеобразными веществами коричневого цвета. Специалисты определили его как гашиш массой менее одного грамма. 
 
В настоящее время задержанных ожидает административный арест до 15 суток. 
Теги: витебский вокзал , наркотики , транспортная полиция
Категории: Новости СПб

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