На Витебском вокзале задержаны пассажиры с марихуаной и гашишем

На Витебском вокзале представители транспортной полиции обнаружили наркотики.

Транспортная полиция выявила на Витебском вокзале сразу двух россиян с запрещенными веществами. В отношении мужчин возбуждены административные дела за хранение наркотиков. Их также подозревают в причастии к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе личного досмотра у пассажира из Дальнего Востока обнаружено два бумажных свертка с растительным веществом зеленого цвета. Позже экспертиза определила его как марихуану. Общая масса найденного составила более одного грамма. Кроме того, сам мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Второй задержанный оказался 34-летним жителем Всеволожского района. У него правоохранительные органы изъяли пакет с двумя камнеобразными веществами коричневого цвета. Специалисты определили его как гашиш массой менее одного грамма.

В настоящее время задержанных ожидает административный арест до 15 суток.