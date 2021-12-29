На Витебском вокзале пять пригородных поездов задержались на 40 минут

Вечером в 17:04 поезда были задержаны по техническим причинам.

В среду, 12 января, в Петербурге на Витебском вокзале задержали отправление пяти пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Вечером в 17:04 поезда были задержаны по техническим причинам. Время опоздания достигало 40 минут. Представители железной дороги принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и попросили следить за дальнейшими объявлениями в поездах и на станциях.

Ранее в поезда "Аллегро" не смогли попасть 10% купивших билеты пассажиров с момента запуска. По словам Хурри, это обусловлено тем, что на границе нет возможности в поезде проводить отдельное тестирование на ковид. Справки необходимы пассажирам с обеих сторон

Фото: Piter.tv

