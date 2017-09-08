На Витебском вокзале поймали уклониста от обязательных работ

Транспортные полицейские задержали на Витебском вокзале молодого человека, который курил под шатровой частью вокзала. Так как парень нарушил административные правила, его проводили в отделение для составления протокола.
Тут открылась новая информация о 21-летнем гражданине. Оказалось, он уроженец Петербурга и скрывается от органов исполнительной власти. Молодой человек не прибыл в места лишения свободы для отбывания исправительных работ. Его приговорили к этому наказанию из-за выращивания наркотических растений. Парня задержали и передали инициатору розыска.
Теперь к этому наказанию может добавиться другое. На него составил протокол за курение в общественном месте.