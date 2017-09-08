На Витебском вокзале поймали уклониста от обязательных работ

Разыскиваемый за уклонение от обязательных работ мужчина попался на курении. Полиция задержала его за раскуривание сигареты на Витебском вокзале.

Транспортные полицейские задержали на Витебском вокзале молодого человека, который курил под шатровой частью вокзала. Так как парень нарушил административные правила, его проводили в отделение для составления протокола.

Тут открылась новая информация о 21-летнем гражданине. Оказалось, он уроженец Петербурга и скрывается от органов исполнительной власти. Молодой человек не прибыл в места лишения свободы для отбывания исправительных работ. Его приговорили к этому наказанию из-за выращивания наркотических растений. Парня задержали и передали инициатору розыска.

Теперь к этому наказанию может добавиться другое. На него составил протокол за курение в общественном месте.