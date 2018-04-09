На Витебском проспекте столкнулись 5 автомобилей: есть пострадавшие

В аварии пострадало 5 человек.

Вечером 9 апреля на Витебском проспекте произошло ДТП с участием 5 автомобилей. В аварии пострадало 5 человек. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По предварительной информации авария с участием 5 автомобилей, двигающихся в попутном направлении, произошла в 19.30 на Витебском пр. (200 м. до съезда на Московское шоссе). В результате ДТП пострадало 5 человек: девочка 10 лет - травмы средней степени тяжести, один человек отказался от госпитализации, а троих сотрудники скорой помощи госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

Очевидцы сообщают, что стоят в пробке третий час, так как затруднено движение рядом с местом аварии.

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург