Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 21:12
0
ProkVad
166
Код вставки плеера

На Витебском проспекте столкнулись 5 автомобилей: есть пострадавшие

0
 
 

В аварии пострадало 5 человек.

Вечером 9 апреля на Витебском проспекте произошло ДТП с участием 5 автомобилей. В аварии пострадало 5 человек. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По предварительной информации авария с участием 5 автомобилей, двигающихся в попутном направлении, произошла в 19.30 на Витебском пр. (200 м. до съезда на Московское шоссе). В результате ДТП пострадало 5 человек: девочка 10 лет - травмы средней степени тяжести, один человек отказался от госпитализации, а троих сотрудники скорой помощи госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка. 

Очевидцы сообщают, что стоят в пробке третий час, так как затруднено движение рядом с местом аварии.

Видео: Piter.TV 

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Все новости района
Теги: авария , витебский проспект , госпитализация , дтп , пострадавшие
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5