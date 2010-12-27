На Витебском проспекте перевернулась 287-ая маршрутка

Транспорт перекрыл половину дороги для автомобилистов.

Вечером 5 марта на Витебском проспекте в Петербурге на дороге завалилась маршрутное такси. Транспорт двигался по 287 номеру, пока не решил отдохнуть на проезжей части. Машина частично перекрыла трассу для других участников движения. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети "Вконтакте". Им удалось заснять фотографии с места аварии.

Местные жители рассказывают, что маршрутка упала на бок. Известно, что водитель перемещался в направлении к центру города, но не смог справиться с управлением в районе пересечения с проспектом Славы. Свидетели событий отмечают, что до падения транспорт врезался в дорожный столб.

На данный момент сведений о пострадавших нет. Петербуржцы не могут объяснить, были ли пассажиры в маршрутке или нет. На место ДТП была вызвана полиция.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб