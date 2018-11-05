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На Витебском проспекте госпитализировали двух мужчин после поножовщины

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Одного с ножевыми ранами, второго с огнестрельным ранением.

Вечер воскресенья для двух петербуржцев явно не задался. На Витебском проспекте мужчина во время ссоры с соседом нанес ему три ножевых ранения, после чего закрылся в квартире. 

Сотрудники полиции были вынуждены вырезать дверь. Входя в дверь, полицейские выстрелили в воздух, после чего выстрелили в ногу дебоширу. Пострадавших госпитализировали. Следственные действия продолжаются. В каком состоянии находится мужчина, получивший ножевые раны, неизвестно. Личность второго петербуржца установлена: ему 34 года. Источник в правоохранительных органах отметил, что имеются подозрения на острый психоз. 

Ранее мы писали, что руфер и его спутница сорвались с крыши дома на Рубинштейна.

Видео: Piter.TV

Теги: поножовшина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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