На Витебском проспекте госпитализировали двух мужчин после поножовщины

Одного с ножевыми ранами, второго с огнестрельным ранением.

Вечер воскресенья для двух петербуржцев явно не задался. На Витебском проспекте мужчина во время ссоры с соседом нанес ему три ножевых ранения, после чего закрылся в квартире.

Сотрудники полиции были вынуждены вырезать дверь. Входя в дверь, полицейские выстрелили в воздух, после чего выстрелили в ногу дебоширу. Пострадавших госпитализировали. Следственные действия продолжаются. В каком состоянии находится мужчина, получивший ножевые раны, неизвестно. Личность второго петербуржца установлена: ему 34 года. Источник в правоохранительных органах отметил, что имеются подозрения на острый психоз.

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Видео: Piter.TV