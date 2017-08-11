В салоне красоты на Костромском проспекте зарезали парикмахера

Нападавший не стал скрываться и был задержан прибывшим на место отрядом полиции.

Накануне, в Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина зарезал девушку прямо в салоне красоты. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Как стало известно, 4 ноября, 33-летняя парикмахер пришла на работу в здание на Костромском проспекте. Позднее в салон пришел ее 27-летний сожитель. По неустановленным причинам, молодой человек нанес женщине удар ножом, который стал для нее смертельным. Пострадавшая скончалась прямо на работе до прибытия медиков. Нападавший не стал скрываться и был задержан прибывшим на место отрядом полиции.

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Фото: pixaby.com