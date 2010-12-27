Жительница Сургута сделала фото на фоне истекающего кровью мужа

Супрги повздорили после распития алкогольных напитков.

Пьяная женщина ударила мужа ножом, а после сфотографировалась на фоне истекающего кровью супруга. Об этом сообщает Znak.com.



Как стало известно, инцидент случился в Сургуте. В ходе пьяной ссоры между супружеской парой муж попытался задушить жена, на что в ответ получил удар ножом. Пострадавшего доставили в больницу. Известно, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за то, что появлялся пьяным в общественных местах. Против девушки возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.



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