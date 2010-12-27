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Грабителей ювелирного магазина в Ломоносове задержали сразу после кражи
Вчера, 16:55
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Rybka123
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Грабителей ювелирного магазина в Ломоносове задержали сразу после кражи

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Известно, что один из нападавших ранее был неоднократно судили за аналогичные преступления.

В ходе проведения спецоперации правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в Петродвоцовом районе. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

По информации управления, инцидент случился в 11 часов в городе Ломоносове. Двое вооруженных мужчин  в масках зашли в ювелирный магазин в ТЦ на улице победы. Один из них держал в руке карабин "Сайга", другой - молоток. Злоумышленники запугали персонал и заперли его в подсобном помещении. После этого они обнесли несколько витрин и скрылись с места преступления. Далеко им уехать не удалось и их схватили сотрудники полиции. 

Сотрудники органов проводят все необходимые следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что один из нападавших ранее был неоднократно судили за аналогичные преступления.

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Фото: Piter.TV

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Теги: грабеж , ломоносов , ювелирный магазин
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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