На Витебском проспекте автомобиль влетел в ограждение

На Витебском проспекте по неустановленным причинам машина врезалась в ограждение.

Около десяти часов вечера 24 сентября на Витебском проспекте автомобиль не смог проехать мимо обочины и врезался в ограждение. Причины аварии неизвестны. Автовладельцы и местные жители рассказывают, что на данном участке дороги такие происшествия случаются часто.

Инцидент произошел вблизи развязки с проспектом Славы. По словам свидетеля ДТП, автомобиль пролетел в метре от другой машины, столкнулся с обочиной и перевернулся. По счастливом стечению обстоятельств, на противоположной полосе ехала карета скорой помощи, которая помогла пострадавшему. Водитель выбрался из автомобиля самостоятельно.