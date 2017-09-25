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На Витебском проспекте автомобиль влетел в ограждение

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На Витебском проспекте по неустановленным причинам машина врезалась в ограждение.

Около десяти часов вечера 24 сентября на Витебском проспекте автомобиль не смог проехать мимо обочины и врезался в ограждение. Причины аварии неизвестны. Автовладельцы и местные жители рассказывают, что на данном участке дороги такие происшествия случаются часто. 
 
Инцидент произошел вблизи развязки с проспектом Славы. По словам свидетеля ДТП, автомобиль пролетел в метре от другой машины, столкнулся с обочиной и перевернулся. По счастливом стечению обстоятельств, на противоположной полосе ехала карета скорой помощи, которая помогла пострадавшему. Водитель выбрался из автомобиля самостоятельно. 
Теги: авария , витебский проспект , дтп
Категории: Новости СПб

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