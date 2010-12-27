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На Витебском проспекте грабители ограбили магазин ради алкоголя и сигарет
Сегодня, 10:14
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lesjasap
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На Витебском проспекте грабители ограбили магазин ради алкоголя и сигарет

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В магазин на Витебском проспекте напали и вынесли алкоголь и сигаретную продукцию.

В Петербурге на Витебском проспекте ограбили продуктовый магазин. Воры забрались в помещение в ночь на 9 ноября. Около четырех часов четверо неизвестных стали угрожать ножом продавцам, потребовав от него передать выручку. 
 
После совершенного преступления, мужчины связали сотрудников заведения при помощи кабеля. Помимо денег злоумышленники унесли с полок магазина алкоголь и  сигареты. Инцидент произошел в торговом зале “Праздник плюс”.
 
В настоящее время сотрудники полиции занимаются поиском грабителей. Возбуждено уголовное дело по статье за разбой. Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы. 
Теги: витебский проспект , ограбление , разбой
Категории: Новости СПб

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