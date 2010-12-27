На Витебском проспекте грабители ограбили магазин ради алкоголя и сигарет

В магазин на Витебском проспекте напали и вынесли алкоголь и сигаретную продукцию.

В Петербурге на Витебском проспекте ограбили продуктовый магазин. Воры забрались в помещение в ночь на 9 ноября. Около четырех часов четверо неизвестных стали угрожать ножом продавцам, потребовав от него передать выручку.

После совершенного преступления, мужчины связали сотрудников заведения при помощи кабеля. Помимо денег злоумышленники унесли с полок магазина алкоголь и сигареты. Инцидент произошел в торговом зале “Праздник плюс”.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются поиском грабителей. Возбуждено уголовное дело по статье за разбой. Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.