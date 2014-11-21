На Выборгском шоссе ранним утром полыхали семь бытовок

Пламя распространилось на площади 80 квадратных метров.

Сегодня, 23 апреля, на Выборгском шоссе произошел пожар. Ранним утром возле дома № 104 вспыхнули семь бытовок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На пульт диспетчера службы поступила информация о возгорании в 04:33. Стало известно, что пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. К 6:00 пожар потушили.

С огнем боролись 20 спасателей на четырех спецмашинах. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: во время пожара на Северном проспекте погибли мужчина и женщина.

Фото: Piter.tv