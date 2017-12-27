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На Выборгском шоссе произошло лобовое столкновение
Сегодня, 13:23
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nadiputintseva
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На Выборгском шоссе произошло лобовое столкновение

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Собирается пробка.

7 января на Выборгском шоссе, после бывшего поста ГАИ, произошло лобовое столкновение, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Две иномарки столкнулись неподалеку от выезда со Школьного переулка. В результате ДТП машины разбросало по разным сторонам дороги. По предварительной версии, один из автомобилистов пошел на обгон и не заметил другое авто на встречной полосе движения. Собирается пробка из города и в город.

Участники ДТП дожидаются приезда ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

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Теги: дтп , дтп на выборгском шоссе , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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