На Выборгском шоссе произошло лобовое столкновение

Собирается пробка.

7 января на Выборгском шоссе, после бывшего поста ГАИ, произошло лобовое столкновение, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Две иномарки столкнулись неподалеку от выезда со Школьного переулка. В результате ДТП машины разбросало по разным сторонам дороги. По предварительной версии, один из автомобилистов пошел на обгон и не заметил другое авто на встречной полосе движения. Собирается пробка из города и в город.

Участники ДТП дожидаются приезда ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург