Две иномарки разлетелись по сугробам на Выборгском шоссе

По всей видимости, водители не смогли справиться с управлением на скользкой заснеженной дороге.

Днем 4 февраля на Выборгском шоссе, неподалеку от СНТ "Медное озеро" произошло ДТП с участием двух иномарок. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что после столкновения автомобили отбросило в сугроб. Одного из участников аварии развернуло в противоположное направление. По всей видимости, водители не смогли справиться с управлением на скользкой заснеженной дороге.

Ранее мы писали, что юная петербурженка пострадала во время столкновения маршрутки и грузовика.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург