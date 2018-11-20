Две иномарки разлетелись по сугробам на Выборгском шоссе

Днем 4 февраля на Выборгском шоссе, неподалеку от СНТ "Медное озеро" произошло ДТП с участием двух иномарок. В сети появилось видео с места происшествия.
На записи видно, что после столкновения автомобили отбросило в сугроб. Одного из участников аварии развернуло в противоположное направление. По всей видимости, водители не смогли справиться с управлением на скользкой заснеженной дороге.
Ранее мы писали, что юная петербурженка пострадала во время столкновения маршрутки и грузовика.
Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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