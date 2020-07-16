На Выборгском шоссе произошло ДТП с участием двух иномарок

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Вечером в четверг, 16 июля, мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем последствий аварии на Выборгском шоссе.

Сообщается, что столкнулись "БМВ" пятой серии и "Шевроле Авео". Причины ДТП не ясны, также неизвестно, пострадал ли кто-то. На кадрах, которые оказались в распоряжении редакции, видно, что передняя часть "Шевроле" сильно пострадала. Предполагается, что водитель "БМВ" резко остановился, а следовавший за ним "Шевроле" не успел среагировать и затормозить вовремя.

Ранее мы писали, что в Мойке утонул гидроцикл, водителя вытащили из воды друзья.

Видео: Piter.TV