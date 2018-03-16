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На Выборгской набережной водитель сломал ногу в ДТП

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Около Черной речки ночью столкнулись две машины.

В ночь на 16 марта на Выборгском набережной произошло ДТП, в котором пострадали люди. Об инциденте сообщили очевидцы событий. По их информации, столкнулись две иномарки: “Шевроле Ланос” и “Лексус”. Водитель первого автомобиля получил травму. Мужчина сломал ногу. 

Свидетелям удалось заснять на камеру видеорегистратора последствия аварии. На кадрах заметно, как после того, как “Лексус” врезался в “Шевроле”, он вылетел на встречную полосу движения. “Шевроле” отбросило в направлении тротуарного бордюра. 

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Подробностей о состоянии владельца “Лексуса” нет. 

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: авария , выборгская набережная , дтп , сломанная нога , травма
Категории: Новости СПб ДТП

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