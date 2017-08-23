На Выборгской набережной водитель штурмовал столб: у пассажирки тяжелые травмы

19-летнюю девушку госпитализировали в тяжелом состоянии

Ранним утром среды, 23 августа, на Выборгской набережной произошла серьезная авария. Там водитель KIA не справился с управлением и на большой скорости врезался в опору дорожного фонаря.

Как сообщается, и сам водитель, 20-летний молодой человек, и его 19-летняя пассажирка серьезно пострадали. У молодого человека диагностировали травмы средней степени тяжести, а девушке повезло еще меньше – врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла около 5.40 у дома №61 по Выборгской набережной. Обстоятельства происшествия уточняются.

Видео: архив