  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:54
167
smirenny
Код вставки плеера

На Выборгской набережной столкнулись 4 авто

0 0

Какие травмы получили участники ДТП, пока неизвестно.

Вечером в понедельник, 7 сентября, на Выборгской набережной, 18, произошло массовое ДТП. 

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как легковой автомобиль выезжает на разделительную полосу, а затем на встречную, где задевает другие авто. Какие травмы получили участники аварии, пока неизвестно. Также неясно, по какой причине водитель не справился с управлением. 

Ранее мы писали, что в Адмиралтейском районе сбили 11-летнего мальчика.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии