На Выборгской набережной столкнулись 4 авто

Какие травмы получили участники ДТП, пока неизвестно.

Вечером в понедельник, 7 сентября, на Выборгской набережной, 18, произошло массовое ДТП.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как легковой автомобиль выезжает на разделительную полосу, а затем на встречную, где задевает другие авто. Какие травмы получили участники аварии, пока неизвестно. Также неясно, по какой причине водитель не справился с управлением.

Ранее мы писали, что в Адмиралтейском районе сбили 11-летнего мальчика.

Видео: Piter.TV