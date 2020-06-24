На Выборгской набережной фура протаранила мотоцикл

Момент аварии с участием мотоцикла оказался в распоряжении Piter.tv. По предварительной информации, у дома №61 по Выборгской набережной днем 24 июня фура протаранила и протащила по земле мотоцикл. Видео ДТП с камер наблюдения оказалось в распоряжении Piter.tv.
Подробности происшествия уточняются, информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее мы представили видео другого момента ДТП на перекрестке улицы Ушинского и проспекта Просвещения. Дорогу не поделили два легковых автомобиля.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все