На Выборгской набережной фура протаранила мотоцикл

Информации о пострадавших пока не поступало.

Момент аварии с участием мотоцикла оказался в распоряжении Piter.tv. По предварительной информации, у дома №61 по Выборгской набережной днем 24 июня фура протаранила и протащила по земле мотоцикл. Видео ДТП с камер наблюдения оказалось в распоряжении Piter.tv.

Подробности происшествия уточняются, информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы представили видео другого момента ДТП на перекрестке улицы Ушинского и проспекта Просвещения. Дорогу не поделили два легковых автомобиля.

Видео: Piter.tv