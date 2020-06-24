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На Выборгской набережной фура протаранила мотоцикл

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Информации о пострадавших пока не поступало.

Момент аварии с участием мотоцикла оказался в распоряжении Piter.tv. По предварительной информации, у дома №61 по Выборгской набережной днем 24 июня фура протаранила и протащила по земле мотоцикл. Видео ДТП с камер наблюдения оказалось в распоряжении Piter.tv. 

Подробности происшествия уточняются, информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы представили видео другого момента ДТП на перекрестке улицы Ушинского и проспекта Просвещения. Дорогу не поделили два легковых автомобиля.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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