На Васильевском острове заметили очередь из сотни китайцев

Ресторан "Панда" раздавал маски.

В воскресенье, 9 октября, на на 9-й линии Васильевского острова заметили более ста китайцев, сообщила "Фонтанка".

Выяснилось, что ресторан "Панда" организовал выдачу масок от китайской диаспоры для соотечественников. Очередь растянулась от ресторана до школы №27. Очевидцы отметили, что большинство человек в очереди были в защитных масках. Петербуржцы остались недовольны скоплением большого числа людей на тротуаре. "Фонтанка" отметила, что в ресторане и РОО "Китайское общество Санкт-Петербурга" ситуацию не прокомментировали.

Ранее мы писали, что за последние сутки от COVID-19 в Петербурге умерло 25 горожан.

Фото: Pixabay