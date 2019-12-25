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На Васильевском острове заметили очередь из сотни китайцев
Сегодня, 18:57
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smirenny

На Васильевском острове заметили очередь из сотни китайцев

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Ресторан "Панда" раздавал маски.

В воскресенье, 9 октября, на на 9-й линии Васильевского острова заметили более ста китайцев, сообщила "Фонтанка".

Выяснилось, что ресторан "Панда" организовал выдачу масок от китайской диаспоры для соотечественников. Очередь растянулась от ресторана до школы №27. Очевидцы отметили, что большинство человек в очереди были в защитных масках. Петербуржцы остались недовольны скоплением большого числа людей на тротуаре. "Фонтанка" отметила, что в ресторане и  РОО "Китайское общество Санкт-Петербурга" ситуацию не прокомментировали. 

Ранее мы писали, что за последние сутки от COVID-19 в Петербурге умерло 25 горожан.

Фото: Pixabay

Теги: китайцы, очередь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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