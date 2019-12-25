За последние сутки от COVID-19 в Петербурге умерло 25 горожан

За последние сутки в России подтверждено 229 летальных случаев.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в Петербурге от коронавируса за сутки умерли 25 пациентов. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтверждено 229 летальных случаев. Москва находится на первом месте по соответствующему показателю. Там от COVID-19 умерли 68 человек.

За весь период по России умерло 26 050 человек.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург встал на второе место по смертности от COVID-19 в России за сутки.

Фото:Piter.TV