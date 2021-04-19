На Васильевском острове загорелась однокомнатная квартира

Спасатели попали в квартиру по пожарной лестнице.

Утром 19 апреля на Васильевском острове произошел пожар в однокомнатной квартире. С огнем боролись около 1,5 часов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В доме №36/3 по Наличной улице обгорела обстановка на площади 30 "квадратов". Сообщение о пожаре поступило в 06:50, огонь ликвидировали в 08:14.

Сведения о пострадавших уточняются.

Люди выше дышать не могли, их выводили в масках, вроде без жертв, а стариков из горящей спустили по лестнице. написала очевидец Татьяна в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте".

Накануне спасатели тушили 80 кв. метров в ремонтируемом здании на Большой Пушкарской.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Фото: ВКонтакте / Татьяна Федорова