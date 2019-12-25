На Большой Пушкарской произошел пожар

С огнем боролись 20 спасателей. Пострадавших нет.

Сотрудники МЧС потушили огонь на Большой Пушкарской, 7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу 18 апреля.

Сегодня днем, в 13:35, в службу спасения поступило сообщение о том, что в Петроградском районе в ремонтируемом здании загорелись 80 кв. метров. Двадцать спасателей ликвидировали огонь в 14:40.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели потушили пожар на Московском проспекте.

Фото: pixabay