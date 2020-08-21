На Васильевском острове загорелась квартира в 4-этажном доме

Пожар произошел недалеко от метро.

Вечером пятницы, 21 августа, на 7-ой линии Васильевского острова в Петербурге вспыхнул пожар. Огонь охватил квартиру на втором этаже четырехэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба городского МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 20:55. Площадь здания составляет 15 на 40 метров. По сообщениям очевидцев, люди на четвертом этаже просят о помощи.

Примерно в 21.07 ранг пожара был повышен до №1-бис. Сейчас локализацией огня заняты специалисты.

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Фото и видео: ВКонтакте / spb_today