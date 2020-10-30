На 14-й линии В.О. дерево упало на автомобиль. Улица перекрыта

На место прибыли спасатели.

В одиннадцатом часу утра в среду, 31 марта, на 14-й линии Васильевского острова дерево рухнуло на припаркованный рядом автомобиль. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Движение по улице оказалось перекрыто из-за ствола. На место незамедлительно прибыли спасатели. Вероятнее всего, оставленный на парковке автомобиль был пуст, поэтому никто не пострадал, однако официальной информации по этому поводу еще не поступало.

Видео, фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Игорь Григорьев