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На 14-й линии В.О. дерево упало на автомобиль. Улица перекрыта

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На место прибыли спасатели.

В одиннадцатом часу утра в среду, 31 марта, на 14-й линии Васильевского острова дерево рухнуло на припаркованный рядом автомобиль. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Движение по улице оказалось перекрыто из-за ствола. На место незамедлительно прибыли спасатели. Вероятнее всего, оставленный на парковке автомобиль был пуст, поэтому никто не пострадал, однако официальной информации по этому поводу еще не поступало.

Видео, фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Игорь Григорьев

Теги: перекрытие дороги, упало дерево
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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