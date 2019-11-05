На Васильевском острове нашли следы "магических ритуалов"

Пользователи считают, что таким образом кто-то борется с коронавирусом.

В воскресенье, 15 марта, жителей Васильевского острова ждала странная находка. На Наличной улице, недалеко от детского сада, обнаружили следы необычного ритуала. Об этом стало известно из группы "Живем на Васильевском", социальной сети "Вконтакте".

У одного из деревьев были запрятаны черные свечи, хлеб и монеты. Кто и зачем оставил их там неизвестно.

Комментаторы к случившемуся отнеслись с юмором. Сначала участники группы предположили, что кто-то "неудачно похоронил хомячка" или таким образом "борется с коронавирусом", а затем пришли к выводу, что обряд провела "отчаявшаяся мама", которая хотела, чтобы "ребенка наконец зачислили в местный садик".

Пользователи отметили, что "весенные колдуны просыпаются" по всему городу, так как в других районах города также находили необычные вещи.

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Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov