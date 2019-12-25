На Васильевском острове построят поликлинику на 800 посещений

Разрешение на строительство выдано со сроком действия до 26 февраля 2026 года.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство поликлиники на 800 посещений на Васильевском острове. Она будет находиться по адресу: Невская губа, уч.16.

Как рассказал портал "Строительный Петербург" на первом этаже запроектирован вестибюль с регистратурой, кабинеты для забора биоматериалов и отделение станции скорой помощи на восемь бригад.

Второй и третий этажи займут кабинеты лучевой диагностики, дневной стационар, женская консультация, педиатрическое и детское отделения, а также кабинеты хирургического профиля. На последнем этаже разместятся отделения реабилитации и физиотерапии.

Разрешение на строительство выдано со сроком действия до 26 февраля 2026 года.

Фото: Госстройнадзор