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На Васильевском острове мужчина устроил стрельбу "по деревьям"
Сегодня, 13:12
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arteliseev

На Васильевском острове мужчина устроил стрельбу "по деревьям"

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У любителя оружия была лицензия на его хранение.

Как сообщил портал "Фонтанка" утром 21 июля, минувшей ночью на Васильевском острове был задержан 34-летний стрелок. Полицейские получили сообщение о выстрелах на перекрестке Шкиперского протока и Гаванской улицы во втором часу ночи. Когда правоохранители приехали к месту происшествия, выстрелы прекратились. 

После того, как жилище снайпера было найдено, полицейские нашли у него в квартире четыре охотничьих ружья и более сорока патронов. Все находилось в соответствии с законом. 

Как заявил мужчина, ему была интересна только стрельба по деревьям. Его задержали, по факту происшествия проводится проверка.

Фото: pxhere.com

Теги: васильевский остров, оружие, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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