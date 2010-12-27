На Васильевском острове мужчина устроил стрельбу "по деревьям"

У любителя оружия была лицензия на его хранение.

Как сообщил портал "Фонтанка" утром 21 июля, минувшей ночью на Васильевском острове был задержан 34-летний стрелок. Полицейские получили сообщение о выстрелах на перекрестке Шкиперского протока и Гаванской улицы во втором часу ночи. Когда правоохранители приехали к месту происшествия, выстрелы прекратились.

После того, как жилище снайпера было найдено, полицейские нашли у него в квартире четыре охотничьих ружья и более сорока патронов. Все находилось в соответствии с законом.

Как заявил мужчина, ему была интересна только стрельба по деревьям. Его задержали, по факту происшествия проводится проверка.

Фото: pxhere.com