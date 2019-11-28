На Васильевском острове столетнюю дверь исторического дома заменили на железную

Один из жителей забрал дверь к себе домой.

На Васильевском острове столетнюю дверь заменили на железную. На 10 линии Васильевского острова, 23 историческую дверь сняли и оставили у парадной. Дверь забрал небезразличный житель дома, который планирует ее отреставрировать.

Я эту дверь замечал очень часто, я смотрел, как она сделана, потому что сам работал в столярке два года. Это было для меня интересно. Эта дверь единственная во дворе имеет историческую ценность. Юра Лейка, житель Васильевского острова

Дом 23 на Васильевском острове был построен в 1907 году. Исторические двери во всех парадных заменили железными в 2000-х. Деревянная дверь была последним родным элементом доходного дома.

Фото и видео: Piter.TV