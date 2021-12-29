На Васильевском острове достроили новый корпус детской больницы №2

Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено.

В пятницу, 7 января, в комитете по строительству сообщили, что новый корпус детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины на 1-й линии В. О достроили и получили разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено.

Больница, открытая в 1829 году, является многопрофильным стационаром, который оказывает экстренную и плановую помощь детям. До ввода нового корпуса вместимость составляла 351 больничную койку, а новое здание позволит принять еще 160 пациентов.

Здание четырехэтажное (под каждое отделение отдельный этаж). Оказывать помощь будут по специальностям кардиология, ревматология, нефрология, аллергология.

Фото: Смольный