На Васильевском острове задержали мигранта, причастного к террористическим действиям

Мигрант-экстремист задержан на Ваське.

Мигрант из Узбекистана задержан сотрудниками петербургской полиции за подозрения в причастности к террористическим действиям. В течение четырех лет мужчину ожидает следственный изолятор на родине. Власти Узбекистана обвиняют его в нескольких экстремистских статьях.

Задержание молодого человека произошло в полночь 9 ноября. Оперативники остановили мигранта для проверки документов около дома номер 47 по 6-ой линии Васильевского острова. Выяснилось, что прохожий находится в межгосударственном розыске. Сообщается, что мужчине удалось незаконно сбежать из своего государства. По данным следствия, он находится в Северной столице уже три года. Преступник проживает в Купчине с истекшей регистрацией.

В настоящее время иностранец задержан. Полицейские оповестили коллег из Узбекистана о поимке подозреваемого.