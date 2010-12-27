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На Васильевском острове задержали мигранта, причастного к террористическим действиям
Сегодня, 9:31
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lesjasap
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На Васильевском острове задержали мигранта, причастного к террористическим действиям

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Мигрант-экстремист задержан на Ваське.

Мигрант из Узбекистана задержан сотрудниками петербургской полиции за подозрения в причастности к террористическим действиям. В течение четырех лет мужчину ожидает следственный изолятор на родине. Власти Узбекистана обвиняют его в нескольких экстремистских статьях. 
 
Задержание молодого человека произошло в полночь 9 ноября. Оперативники остановили мигранта для проверки документов около дома номер 47 по 6-ой линии Васильевского острова. Выяснилось, что прохожий находится в межгосударственном розыске. Сообщается, что мужчине удалось незаконно сбежать из своего государства. По данным следствия, он находится в Северной столице уже три года. Преступник проживает в Купчине с истекшей регистрацией. 
 
В настоящее время иностранец задержан. Полицейские оповестили коллег из Узбекистана о поимке подозреваемого.
Теги: мигранты , розыск , терроризм , узбекистан
Категории: Новости СПб

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