В Петербурге врачи спасают двухлетнюю малышку, выпавшую из окна

На Васильевском острове двухлетняя малышка "вышла" в открытое окно.

На Васильевском острове медики спасают жизнь двухлетнему ребенку, выпавшему из окна по неосторожности родителей. Девочка выжила, но нуждается в помощи специалистов.

Инцидент произошел в 16 часов вечера 14 февраля. Из дома под номером 13 на 24-ой линии ВО малышка неудачно высунулась из окна и не удержалась за конструкцию. Ставни были открыты, а родителей в комнате не оказалось. Известно, что ребенок упал с высоты второго этажа.

Позже 39-летняя мать вызвала врачей скорой помощи. Он экстренно госпитализировали пострадавшую в больницу. Сейчас состояние пациентки оценивается как тяжелое. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, ушиб мозга, переломы левой теменной доли и лобной кости. Сведения о недосмотре ответственных за ребенка петербуржцах переданы в Следственный комитет по региону.

Сообщается, что прежде семья, в которой воспитывалась девочка не состояла на учете в правоохранительных органах и органах опеки.

