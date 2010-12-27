На Васильевском острове ОМОН обследовали найденные гранаты

Предметы не представляли опасности для окружающих.

Специалисты ОМОН Росгвардии обследовали гранаты, которые были обнаружены на территории бывшего предприятия. Сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии.

Сегодня, 3 мая, в 15.40 в дежурную часть ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступила информация о том, что на территории бывшей фабрики на Кожевенной линии в Василеостровском районе, производившие уборку рабочие обнаружили коробку, в которой находились два предмета, похожие на боевые гранаты со взрывателями.

Люди были удалены на безопасное расстояние от коробки, работы приостановлены. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. По окончании проверки стало известно, что это два пустых корпуса ручных противопехотных гранат "Ф-1", которые не содержат в себе взрывчатого вещества, а также два учебных запала УЗРГМ.

Предметы не представляли опасности, их изъяли для последующей утилизации.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии