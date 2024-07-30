Чемодан с гранатами был обнаружен запорожскими полицейскими у жителя Мелитопольского района

Полиция установила местонахождение арсенала и отправила его на исследование.

Чемодан с гранатами был обнаружен российскими правоохранительными органами у местного жителя Мелитопольского района Запорожской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления МВД РФ. Специалисты пояснили, что факт незаконного хранения боеприпасов выявил участковый уполномоченный во время оперативного мероприятия, проводимого на территории поселка Мирное. Он сообщил о находке коллегам. В результате проверки домовладения в огороде на приусадебном участке полицией был обнаружен чемодан с находившимися внутри 12-ю гранатами с запалами. Там же располагался цинковый короб с более чем 1000 патронами калибра 5.45 миллиметра. В настоящее время оружейный арсенал отправлен на экспертизу. Владелец участка пояснил, что нашел заполненный чемодан в яме, которая находится на соседнем участке.

Обратиться в полицию мужчина не решился и закопал со всем его содержимым на территории своего домовладения для дальнейшего хранения. пресс-служба МВД РФ по региону

По результатам исследования изъятого сотрудниками МВД арсенала будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ.

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Фото и видео: МВД медиа