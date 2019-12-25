На Варшавской улице уберут незаконные шлагбаумы

Разрешительных документов на установку не получено.

Прокуратура Московского района Петербурга потребовала убрать незаконно установленные во дворе шлагбаумы и ограждения. Подробности рассказали в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что на территории многоквартирного дома № 6, корп. 1, лит. А по Варшавской улице самовольно установлены шлагбаумы, калитки и металлические ограждения. Разрешительных документов на установку не получено.

Прокуратура района внесла представление в адрес собственника земельного участка. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Фото: Piter.tv