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На Варшавской улице уберут незаконные шлагбаумы
Сегодня, 13:45
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На Варшавской улице уберут незаконные шлагбаумы

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Разрешительных документов на установку не получено.

Прокуратура Московского района Петербурга потребовала убрать незаконно установленные во дворе шлагбаумы и ограждения. Подробности рассказали в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что на территории многоквартирного дома № 6, корп. 1, лит. А по Варшавской улице самовольно установлены шлагбаумы, калитки и металлические ограждения. Разрешительных документов на установку не получено.

Прокуратура района внесла представление в адрес собственника земельного участка. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Фото: Piter.tv

Теги: варшавская улица, шлагбаумы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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