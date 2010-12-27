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В Петербурге хитрый пассажир угнал автомобиль у студента
Сегодня, 16:06
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TretyakovaS
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В Петербурге хитрый пассажир угнал автомобиль у студента

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На Васильевском острове у петербургского студента угнал иномарку его же пассажир.

Накануне на Васильевском острове 22-летний студент лишился своей иномарки. Об этом пишет "Росбалт".

На заправке молодой мужчина вышел из машины, чтобы расплатиться за бензин, а его 42-летний пассажир сел на водительское кресло и уехал. 

Хитреца задержали на Среднем проспекте В.О. На него возбудили дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Были ли знакомы водитель и пассажир, либо молодой мужчина подвозил случайного попутчика - неизвестно. 

Теги: новости петербурга , новости спб , угон автомобиля
Категории: Новости СПб

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