В Петербурге хитрый пассажир угнал автомобиль у студента

Накануне на Васильевском острове 22-летний студент лишился своей иномарки. Об этом пишет "Росбалт".
На заправке молодой мужчина вышел из машины, чтобы расплатиться за бензин, а его 42-летний пассажир сел на водительское кресло и уехал.
Хитреца задержали на Среднем проспекте В.О. На него возбудили дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Были ли знакомы водитель и пассажир, либо молодой мужчина подвозил случайного попутчика - неизвестно.