На VK Fest волейболисты "Зенита" рассказали о планах на новый сезон

Спортсмены провели традиционную викторину для болельщиков.

В минувшие выходные в Петербурге прошел VK Fest. Одной из ярких площадок фестиваля стал "Спорт". Там волейболисты "Зенита" Александр Волков, Евгений Сивожелез и тренер Александр Климкин рассказали о спортивных буднях и ответили на вопросы болельщиков. Гости фестиваля хотели узнать, как игроки мотивируют себя на победу.

Далее волейбольный "Зенит" провел традиционную викторину для болельщиков. За правильные ответы знатоки истории клуба получили футболки с автографами игроков. Группа поддержки "Soul Sisters" порадовала всех болельщиков зажигательным танцем.

В завершении встречи спортсмены поделились впечатлениями от фестиваля и рассказали о планах на новый сезон.

Я был уже в прошлом году на этом фестивале, поэтому ничего нового я для себя не увидел: такая же приятная атмосфера, очень много народа. Я, конечно, не люблю большое скопление людей, но у нас своя сцена - все акуратненько, тихо, спокойно. Сделали свое дело, сейчас поедем на сборы. Из игр у нас первая будет турнир Платонова. К нему мы будем готовиться в ближайшее время. Александр Волков, игрок волейбольного клуба "Зенит"

Фото и видео: Piter.TV

