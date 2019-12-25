В сообщении сказано, что москвичи и гости города могут покататься на лодках.

На ВДНХ начался сезон катания на лодках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Акватория расположена на 3-м Каменском пруду у фонтана "Золотой колос", за павильоном №34 "Космос". В составе 30 гребных весельных лодок. Покататься в акватории могут не только взрослые, но и дети. Ребенка до 3 лет могут пропустить в сопровождении двух взрослых, а дети с 3 до 16 допускаются с одним сопровождающим. Россияне вновь получили возможность подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты, не выезжая за город. Прокат работает ежедневно с 11:00 до 22:00. С пятницы по воскресенье совершить прогулку можно с 10:00.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы.

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