Город занял 18 место в рейтинге.

Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы. Об этом сказано на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Топ составлен журналом fDj Intelligence и специализированным изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web). Аналитики впервые решили рассмотреть европейские города с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. В пятерку технологических городов Европы вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин.

Москва в этом году заняла 18е место, а по одной из пяти категорий рейтинга, "Экосистема стартапов" поднялась сразу на 10-ю строчку. Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Всего в рейтинге Tech Cities of the Future 2020/21 рассмотрены 76 городов Европы.

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