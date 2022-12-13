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На Ушаковской набережной дорожники начали работы по укладке асфальтобетонного покрытия
Сегодня, 13:17
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На Ушаковской набережной дорожники начали работы по укладке асфальтобетонного покрытия

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В связи с дорожными работами на участке ввели  ограничения для водителей.

Сегодня, 22 апреля, на Ушаковской набережной дорожники приступили к укладке асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в tg-канале "Дороги|мосты|и метро СПб|". 

В связи с дорожными работами на участке ввели  ограничения для водителей. Автомобилистов призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута. 

Отметим, что в работе по укладке участвуют 25 дорожников и 13 единиц спецтехники. Специалисты используют асфальтоукладчики, катки, водолейку, минипогрузчики и другое оборудование.

Ранее на Piter.tv: в комздраве Петербурга рассказали, что делать, если укусил клещ.

Фото: Телеграм / Дороги|мосты|и метро СПб|

Теги: дорожные работы, ушаковская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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