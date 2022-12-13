На Ушаковской набережной дорожники начали работы по укладке асфальтобетонного покрытия

В связи с дорожными работами на участке ввели ограничения для водителей.

Сегодня, 22 апреля, на Ушаковской набережной дорожники приступили к укладке асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в tg-канале "Дороги|мосты|и метро СПб|".

В связи с дорожными работами на участке ввели ограничения для водителей. Автомобилистов призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Отметим, что в работе по укладке участвуют 25 дорожников и 13 единиц спецтехники. Специалисты используют асфальтоукладчики, катки, водолейку, минипогрузчики и другое оборудование.

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Фото: Телеграм / Дороги|мосты|и метро СПб|