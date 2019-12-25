На Уральской улице сделали особую разметку для ямы

В дополнение к ограждению яму обвели по контуру и сделали две предупреждающие надписи.

В воскресенье, 20 июня, петербуржец заметил необычную дорожную разметку на Уральской улице в Василеостровском районе. Так петербуржцы обозначили ямы на дороге.

Посреди проезжей части просел асфальт, и рядом с дорожной помехой поставили водоналивное ограждение. В дополнение к нему яму обвели по контуру и сделали две предупреждающие надписи.

Антон Ваганов, запечатлевший эту разметку, отметил, что "идея ок, реализация хромает. По стандарту, буквы должны быть сильно вытянуты по вертикали, чтобы считываться водителем. Но главное, работает!".

Ранее Piter.tv публиковал видео, как к берегу Желтой бухты причалил корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков".

Фото: Instagram / vaganov_anton