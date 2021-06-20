К берегу Желтой бухты причалил корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков"

Корабль прибыл для участия в X Международном военно-морском салоне. Он пройдет в Петербурге с 23 по 27 июня.

В субботу, 19 июня, к пляжу бухты Желтая в Финском заливе причалил десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков". Об этом сообщили в группе "Интересные события в Выборге" в социальной сети "Вконтакте".

Как сообщают на сайте Минобороны РФ, корабль прибыл для участия в X Международном военно-морском салоне. Он пройдет в Петербурге с 23 по 27 июня, в нем поучаствуют более 10 кораблей различных классов. В ближайшее время суда отправятся в Кронштадт.

В экспозицию военно-морского салона войдут корвет "Сообразительный", базовый тральщик "Александр Обухов", малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", десантный катер "Мичман Лермонтов", дизель-электрическая подводная лодка проекта "Санкт-Петербург", а также противодиверсионные, патрульные и водолазные катера, водолазные катера и морские буксиры.

Недавно мы информировали, что действие пригласительных билетов на Военно-морской салон в Петербурге аннулируют из-за коронавируса. Участникам нужно будет предъявить документы, свидетельствующие о том, что они не болеют.

Ранее Piter.tv сообщал, что затонувший в реке Волхов теплоход подняли со дна. Пассажирский теплоход "Академик Якутин", пролежавший в воде с конца января, поставили на киль.

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