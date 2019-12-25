Затонувший в реке Волхов теплоход подняли со дна

Пассажирский теплоход "Академик Якутин", пролежавший в воде с конца января, поставили на киль.

17 июня на реке Волхов около деревни Чернавино из воды было поднято затонушее 31 января судно - двухпалубный теплоход "Академик Якутин". Почти полгода назад теплоход, стоявший возле причала, перевернулся и частично затонул, опустившись бортом на дно.

Сдававшееся в аренду судно было оборудовано всем необходимым для проведения бизнес-встреч, конференций и праздников и богато обставлено. Оно могло принять на борту одновременно до 80 человек. Позже выяснилось, что корабль принадлежал гендиректору "Водоканала Невский" Дмитрию Болотову, обвиняемому в преднамеренном банкротстве предприятия "Водоканал Кировского района".

Топливные баки судна дали течь через четыре месяца после затопления, хотя изначально утверждалось, что никакой опасности загрязнения окружающей среды не имеется. В зоне разлива были установлены боновые ограждения.

На прошлой неделе сотрудники Росприроднадзора при взятии проб воды рядом с судном отметили превышение концентрации топлива в 32 раза. Было углублено дно, и компания-подрядчик подняла судно из воды. Присутствовавшие при подъеме аварийно-спасательные службы не отметили разлива нефтепродуктов при подъеме.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО в соцсети ВКонтакте