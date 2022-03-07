На Уралмаше в Екатеринбурге затопило крупную магистраль

Без холодной воды осталось несколько жилых домов на Уралмаше. На место происшествия выехали аварийные бригады. Водители жалуются на плохую видимость на дорогах.

В понедельник, 7 марта, в Екатеринбурге произошел прорыв трубы водоснабжения. Читатель портала E1.Ru сообщил, что улицы залиты водой.

Прорыв трубы произошел на пересечении улиц Индустрии и Победы. Вода разлилась от улицы Ильича в сторону проспекта Космонавтов. Температура воздуха в Екатеринбурге составляет -15 градусов. Без холодной воды осталось несколько жилых домов на Уралмаше. На место происшествия выехали аварийные бригады. Водители жалуются на плохую видимость на дорогах.

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Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга