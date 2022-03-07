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На Уралмаше в Екатеринбурге затопило крупную магистраль

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Без холодной воды осталось несколько жилых домов на Уралмаше. На место происшествия выехали аварийные бригады. Водители жалуются на плохую видимость на дорогах.

В понедельник, 7 марта, в Екатеринбурге произошел прорыв трубы водоснабжения. Читатель портала E1.Ru сообщил, что улицы залиты водой.

Прорыв трубы произошел на пересечении улиц Индустрии и Победы. Вода разлилась от улицы Ильича в сторону проспекта Космонавтов. Температура воздуха в Екатеринбурге составляет -15 градусов. Без холодной воды осталось несколько жилых домов на Уралмаше. На место происшествия выехали аварийные бригады. Водители жалуются на плохую видимость на дорогах.

Ранее мы сообщили, что в Татарстане подростки устроили массовую драку.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Теги: екатеринбург, магистраль, уралмаш
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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